    Destacado

    Mira nuestra programación destacada.

    • Watch Trailer
      Mira ahora $4.80

      Juegos del Tiempo (Temporada 1)

      Cuando Alfonso encuentra un reloj que le permite viajar en el tiempo, se desencadenan sucesos que lo ponen en peligro a él y a sus amigos.

    • Watch Trailer
      Mira ahora $4.80

      AIMATOS (Temporada 1)

      Abel es un chico solitario interesado en el misterio y lo sobrenatural. Una tarde encuentra a Mirna, una extraña chica que comete asesinatos por las noches, pues Abel pronto descubrirá su verdadera naturaleza.

    •
      Mira ahora $5

      Colección de verano 2015

      Consigue las primeras temporadas de AIMATOS/Juegos del Tiempo, cortos exclusivos, detrás de cámaras (cuando estén disponibles) y además recibe gratis la segunda temporada de Juegos del Tiempo cuando esté disponible al final del verano.

    • Watch Trailer
      Mira ahora $1

      Mi amigo Larry

      Una chica en busca de una migo se dispone a crear al ser perfecto: Larry.

    •
      Mira ahora $1

      Me gustas

      Carlos trata de declarársele a su mejor amiga, pero al llegar tarde se da cuenta de que no todo está perdido.

    • Watch Trailer
      Mira ahora $1

      Agatha: Inmortal

      Cuando Christian cree que su vida es perfecta, una misteriosa mujer le mostrará que no es así.

    paradojaTV Catalog

    Echale un ojo a nuestro catálogo, seguro encuentras algo que te guste. *Recuerda que todos nuestros precios se muestran en USD.

    Sorry, no search results found.

    • Watch Trailer

      Juegos del Tiempo (Temporada 1)

      Mira ahora $4.80 Watch Trailer

      Juegos del Tiempo (Temporada 1)

      Cuando Alfonso encuentra un reloj que le permite viajar en el tiempo, se desencadenan sucesos que lo ponen en peligro a él y a sus amigos.

    • Watch Trailer

      AIMATOS (Temporada 1)

      Mira ahora $4.80 Watch Trailer

      AIMATOS (Temporada 1)

      Abel es un chico solitario interesado en el misterio y lo sobrenatural. Una tarde encuentra a Mirna, una extraña chica que comete asesinatos por las noches, pues Abel pronto descubrirá su verdadera naturaleza.

    •

      Colección de verano 2015

      Mira ahora $5

      Colección de verano 2015

      Consigue las primeras temporadas de AIMATOS/Juegos del Tiempo, cortos exclusivos, detrás de cámaras (cuando estén disponibles) y además recibe gratis la segunda temporada de Juegos del Tiempo cuando esté disponible al final del verano.

    • Watch Trailer

      Mi amigo Larry

      Mira ahora $1 Watch Trailer

      Mi amigo Larry

      Una chica en busca de una migo se dispone a crear al ser perfecto: Larry.

    •

      Me gustas

      Mira ahora $1

      Me gustas

      Carlos trata de declarársele a su mejor amiga, pero al llegar tarde se da cuenta de que no todo está perdido.

    • Watch Trailer

      Agatha: Inmortal

      Mira ahora $1 Watch Trailer

      Agatha: Inmortal

      Cuando Christian cree que su vida es perfecta, una misteriosa mujer le mostrará que no es así.