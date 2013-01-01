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Cuando Alfonso encuentra un reloj que le permite viajar en el tiempo, se desencadenan sucesos que lo ponen en peligro a él y a sus amigos.
Abel es un chico solitario interesado en el misterio y lo sobrenatural. Una tarde encuentra a Mirna, una extraña chica que comete asesinatos por las noches, pues Abel pronto descubrirá su verdadera naturaleza.
Consigue las primeras temporadas de AIMATOS/Juegos del Tiempo, cortos exclusivos, detrás de cámaras (cuando estén disponibles) y además recibe gratis la segunda temporada de Juegos del Tiempo cuando esté disponible al final del verano.
Una chica en busca de una migo se dispone a crear al ser perfecto: Larry.
Carlos trata de declarársele a su mejor amiga, pero al llegar tarde se da cuenta de que no todo está perdido.
Cuando Christian cree que su vida es perfecta, una misteriosa mujer le mostrará que no es así.
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Cuando Christian cree que su vida es perfecta, una misteriosa mujer le mostrará que no es así.